تايمز: شارفت على الانتهاء.. مينامينو يخضع للفحص الطبي في ليفربول اليوم

يخضع تاكومي مينامينو جناح نادي ريد بول سالزبرج للفحص الطبي في ليفربول اليوم الأربعاء تمهيدا لانضمامه للفريق يوم 1 يناير المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

تاكومي مينامينو النادي : سالزبورج ليفربول

وقال التقرير إن ليفربول أعجب كثيرا بما قدمه اللاعب في مواجهتي الفريقين بدور المجموعات من دوري الأبطال، كما أنه سجل هدفا في أنفيلد خلال مواجهة الفريقين.

صاحب الـ24 عاما سينضم للحمر مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان كريستوف فريوند المدير الرياضي لنادي سالزبرج قد صرح خلال الأسبوع الماضي قائلا: "شرف لنا أن يهتم ليفربول بطل دوري الأبطال بلاعبينا".

مينامينو صاحب الـ24 عاما انضم إلى سالزبورج قادما من سيريزو أوساكا في يناير 2015 بمبلغ 800 ألف يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الياباني مع فريقه النمساوي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين.

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