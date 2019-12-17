رضا شحاتة: لا يهمني الاستمرار مدربا للجونة.. ولا نحتاج تدعيمات في يناير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 22:12

كتب : عاطف شادي

رضا شحاته - المدير الفني للجونة

قال رضا شحاتة المدير الفني المؤقت لنادي الجونة أنه لا يهمه الاستمرار على رأس القيادة للفريق من عدمه وأن الفريق لا يحتاج للتدعيم في يناير.

شحاتة قاد الجونة للفوز الأول في الدوري على حساب بيراميدز بنتيجة 3-2 في ختام مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واستطرد عن سوق الانتقالات الشتوية ومستقبله قائلا: "الجونة لا يحتاج تدعيمات في يناير المقبل، ولا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".

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شحاتة تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا عقب نهاية اللقاء: "الروح النفسية العالية التي تحلى بها اللاعبين في هذه المباراة هي أفضل ما في اللقاء، وإيمانهم بقدرتهم على الفوز في أي وقت من اللقاء".

وأضاف: "عقدنا اجتماع مع اللاعبين، وأكدت لهم أننا سنفوز على بيراميدز، كان لابد أن أساعد اللاعبين في الخروج من الضغط العصبي والنفسي الملقى على عاتقهم".

وتابع "ساعدني على ذلك نوعية اللاعبين الكبار الذين أشرف بتدريبهم، العلاقة الجيدة التي تجمعنا مع اللاعبين جعلتهم يخرجون أفضل ما لديهم".

وأكمل: "من الطبيعي أن يتحدث أي لاعب من الجهاز الفني، ويستفسر عن سبب عدم مشاركته في المباريات، هذا أمر وارد وعادي جدا".

وأتم "حسام غالي بدوره مديرا للكرة يغار على عمله بشكل كبير، مثل هذه الأمور مع اللاعبين المستبعدين نتعامل معها بكل احترافية والأهم ألا يتعدى الموضوع لدائرة الإهانة".

الفوز الأول للجونة ارتقى برصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري.

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