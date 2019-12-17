انتهت كأس الرابطة - أستون فيلا (5) - (0) ليفربول.. تريزيجيه يصنع الخامس
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة أستون فيلا وليفربول في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.
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انتهت
ق91: جوووول خامس عن طريق ويسلي من صناعة تريزيجيه.
بداية الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق45: جووول رابع عن طريق كودجيا بعد عرضية أرضية من أحمد المحمدي.
ق37: جوناثان كودجيا يسجل الثالث للفيلانز في شباك أطفال ليفربول.
ق17: جووووول أحمد المحمدي يضيف الثاني للفيلانز من عرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.
ق14: جوووول أول لأستون فيلا عن كونور هوريهان من ركلة حرة غير مباشرة على يمين المنطقة فشل الحارس في التعامل معها.
انطلاق اللقاء