انتهت كأس الرابطة - أستون فيلا (5) - (0) ليفربول.. تريزيجيه يصنع الخامس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

المحمدي - تريزيجيه - أستون فيلا - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة أستون فيلا وليفربول في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

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انتهت

ق91: جوووول خامس عن طريق ويسلي من صناعة تريزيجيه.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45: جووول رابع عن طريق كودجيا بعد عرضية أرضية من أحمد المحمدي.

ق37: جوناثان كودجيا يسجل الثالث للفيلانز في شباك أطفال ليفربول.

ق17: جووووول أحمد المحمدي يضيف الثاني للفيلانز من عرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.

ق14: جوووول أول لأستون فيلا عن كونور هوريهان من ركلة حرة غير مباشرة على يمين المنطقة فشل الحارس في التعامل معها.

انطلاق اللقاء

أستون فيلا ليفربول

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