محدّث مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(3) الجونة.. جوووول هدف قاتل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز والجونة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في ثامن جولات الدوري المصري.

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ق 93: جووووووول هدف الفوز لبيراميدز في الوقت الحاسم

ق 91: جوووووول الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد

ق 67: الهدف الثاني أحمد ياسر ريان بضربة رأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 46: جووووول عبد الله السعيد يسجل التعادل بتسديدة رائعة

ق 32: جوووووول أحمد حمدي يسجل الهدف الأول للجونة بعد تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان

انطلاق المباراة

بيراميدز الجونة في الدوري

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