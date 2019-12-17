يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز والجونة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في ثامن جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 93: جووووووول هدف الفوز لبيراميدز في الوقت الحاسم

ق 91: جوووووول الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد

ق 67: الهدف الثاني أحمد ياسر ريان بضربة رأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 46: جووووول عبد الله السعيد يسجل التعادل بتسديدة رائعة

ق 32: جوووووول أحمد حمدي يسجل الهدف الأول للجونة بعد تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان

انطلاق المباراة