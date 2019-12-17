محدّث مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(3) الجونة.. جوووول هدف قاتل
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز والجونة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في ثامن جولات الدوري المصري.
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ق 93: جووووووول هدف الفوز لبيراميدز في الوقت الحاسم
ق 91: جوووووول الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد
ق 67: الهدف الثاني أحمد ياسر ريان بضربة رأسية رائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 46: جووووول عبد الله السعيد يسجل التعادل بتسديدة رائعة
ق 32: جوووووول أحمد حمدي يسجل الهدف الأول للجونة بعد تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان
انطلاق المباراة