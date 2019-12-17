انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(3) الجونة.. فوز أول للفريق الساحلي
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز والجونة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في ثامن جولات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بفوز الجونة 3-2
ق 93: جووووووول هدف الفوز لبيراميدز في الوقت الحاسم
ق 91: جوووووول الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد
ق 67: الهدف الثاني أحمد ياسر ريان بضربة رأسية رائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 46: جووووول عبد الله السعيد يسجل التعادل بتسديدة رائعة
ق 32: جوووووول أحمد حمدي يسجل الهدف الأول للجونة بعد تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان
انطلاق المباراة