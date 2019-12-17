الإسماعيلي يستعد للأهلي بمباراة ودية.. والاطمئنان على إصابة المحمدي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 15:04

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

يخوض الإسماعيلي مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق الشهداء استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويلتقي الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.

ويهدف الجهاز الفني للإسماعيلي تجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة الأهلي للاستعانة بجهود أي منهم.

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وكشف الجهاز الطبي عن اطمئنانه لحالة باهر المحمدي مدافع الدراويش بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات.

وأوضح الجهاز الطبي للإسماعيلي أن غياب اللاعب يعود لشعوره بآلام في عضلات البطن ولكنها لن تمنعه من المشاركة أمام الأهلي.

كما اطمئن الجهاز الفني إلى استعدادات إبراهيم أبو اليزيد وجاهزيته للقاء بعد تمام شفائه من الإصابة.

ويقع الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة من ثماني مباريات لكن حقق الدراويش الفوز في أخر مباراتين.

أما الأهلي فينفرد بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد خوض ست مباريات.

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الإسماعيلي باهر المحمدي

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