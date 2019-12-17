مدير تسويق الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث سير ذاتية لمدربين وكامل الدعم للجهاز الحالي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 13:17

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

كشف محمد خلف مدير التسويق بالنادي الإسماعيلي عن دراسة إدارة النادي مجموعة من السير الذاتية لمدربين للاستقرار على أحدهم.

ويتولى أدهم السلحدار القيادة الفنية مؤقتا بعد إقالة ميودراج بيسيتش مع بداية الشهر الجاري.

وقال خلف في تصريحات لـ FilGoal.com: "نقوم بدراسة مجموعة من السير الذاتية لمدربين ولكن لم نستقر على اسم معين حتى الآن".

أخبار متعلقة

مستشفى الأهلي – اختبارات طبية لـ رمضان والسولية وربيعة لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلي الإسماعيلي يطلب نقل مباراته ضد الأهلي في بيان رسمي: الأمر فاق كل الحدود سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي المنياوي: الأداء أمام نادي مصر لا يليق بـ الإسماعيلي.. ونلعب ودية استعدادا للأهلي

وتابع "الإدارة لن تقدم على اختيار المدير الفني الجديد إلا في حالة توافر السيرة الذاتية القادرة على تدريب الفريق".

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة مساء الخميس أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأضاف مدير التسويق بالإسماعيلي "إبراهيم عثمان رئيس النادي أكد استمرار دعم ومساندة الجهاز الفني الحالي بحثا عن مواصلة الانتصارات".

وأتم تصريحاته "ندرس احتياجات الفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية للدعم بلاعبين قادرين على تلبية احتياجات التشكيل وفقا للرؤية الفنية".

وحقق الإسماعيلي انتصارين متتاليين في الدوري على مصر للمقاصة ونادي مصر.

ورفع الدراويش رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز السادس بعد ثماني جولات.

اقرأ أيضا:

أندروس تاونسيند.. هذه ليست قصة فتى ذهبي

طارق يحيى يعتذر للزمالك

صدام الدربي بين الغزل والبلدية

طارق يحيى يبكي على الهواء

ملامح خسارة الزمالك

موعد عودة جنش

الإسماعيلي المدير الفني السلحدار

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدير تسويق الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث سير ذاتية لمدربين وكامل الدعم للجهاز الحالي 29 دقيقة | الدوري المصري
مستشفى الأهلي – اختبارات طبية لـ رمضان والسولية وربيعة لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلي 30 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الهلال السوداني يتمم اتفاقه مع مهاجم دجلة السابق ويعيد المفاوضات مع كوليبالي 52 دقيقة | إفريقيا
رسميا - إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات وحسن مصطفى 8 بقرار من لجنة الانضباط 55 دقيقة | الدوري المصري
صدقي بعد تولي تدريب الهلال: أطمح في الفوز ببطولات محلية وقارية ساعة | إفريقيا
مؤتمر زيدان: ميسي؟ لدينا أسلحتنا أيضا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك