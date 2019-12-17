رسميا - إيقاف إبراهيم حسن وحسن مصطفى وغرامة مالية بقرار من لجنة الانضباط

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 12:51

كتب : عاطف شادي

حسام حسن - إبراهيم حسن - سموحة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات وحسن مصطفى مدرب الفريق 8 مباريات بسبب ما بدر منهما خلال لقاء الفريق السكندري وأسوان.

وحقق سموحة فوزا صعبا على أسوان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وكشفت اللجنة عن إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان الأحد الماضي.

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بينما تم إيقاف حسن مصطفى 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين المشرف العام على فريق أسوان خلال نفس المباراة.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بناء على تقريري مراقب المباراة وحكم اللقاء.

كما تم تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وحقق سموحة 13 نقطة في ثماني مباريات خاضهم في الدوري ولم يخسر سوى المباراة الافتتاحية أمام الأهلي.

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