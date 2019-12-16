مباشر - طلائع الجيش (1) - (0) الزمالك.. هدف أول بعد دقيقة واحدة
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 19:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
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** اختراق من كريم طارق داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يمرر لشحاتة الذي سدد في شباك عواد
** ق1 جوووووول محمد شحاتة والهدف الأول لـ طلائع الجيش في مرمى الزمالك
** فرصة أولى خطيرة للغاية للطلائع بعد 12 ثانية فقط بسبب خطأ قاتل من محمد عواد، ولكن ناصر منسي فشل في استغلال الخطأ وسدد خارج المرمى
** طلائع الجيش (0) - (0) الزمالك
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة