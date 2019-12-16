مباشر - طلائع الجيش (1) - (0) الزمالك.. هدف أول بعد دقيقة واحدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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** اختراق من كريم طارق داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يمرر لشحاتة الذي سدد في شباك عواد

** ق1 جوووووول محمد شحاتة والهدف الأول لـ طلائع الجيش في مرمى الزمالك

** فرصة أولى خطيرة للغاية للطلائع بعد 12 ثانية فقط بسبب خطأ قاتل من محمد عواد، ولكن ناصر منسي فشل في استغلال الخطأ وسدد خارج المرمى

** طلائع الجيش (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة