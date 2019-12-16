مباشر - طلائع الجيش (1) - (0) الزمالك.. هدف أول بعد دقيقة واحدة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

طارق حامد مع الزمالك أمام طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** اختراق من كريم طارق داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يمرر لشحاتة الذي سدد في شباك عواد

** ق1 جوووووول محمد شحاتة والهدف الأول لـ طلائع الجيش في مرمى الزمالك

** فرصة أولى خطيرة للغاية للطلائع بعد 12 ثانية فقط بسبب خطأ قاتل من محمد عواد، ولكن ناصر منسي فشل في استغلال الخطأ وسدد خارج المرمى

** طلائع الجيش (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الزمالك طلائع الجش

نرشح لكم

أخر الأخبار

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد.. وعقوبة مغلظة على محمد إبراهيم 4 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: هدف الجيش المبكر أصاب الزمالك بالتوتر 31 دقيقة | الدوري المصري
الهدف الثالث في الدوري.. مصطفى محمد يسجل بطريقته الخاصة في الطلائع 41 دقيقة | الدوري المصري
الجيش يفاجئ الزمالك بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول 46 دقيقة | الدوري المصري
ميدو لـ في الجول: سأواصل القتال مع المقاصة.. خسرنا بسذاجة ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
انفرادين في 120 ثانية.. الجيش يهز شباك الزمالك في الدقيقة الثانية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك