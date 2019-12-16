محدّث مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (0) دجلة.. المقاصة (0) - (1) الاتحاد.. رفعت يتقدم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

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وهنا تابع مباراة مصر للمقاصة والاتحاد

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** ق18 جوووووووووووووول أحمد رفعت والهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء

** ق17 ضربة جزاء للاتحاد السكندري بعد سقوط

** ق12 صاروخ من نور السيد ولكن عارضة المقاصة تحرم الاتحاد السكندري من هدف محقق

بداية المباراتين

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