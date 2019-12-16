محدّث مباشر - قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يواجه لايبزج وبرشلونة ضد نابولي
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 12:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
إليكم أولا قائمة بـ16 فريق:
أوائل المجموعات: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي - يوفنتوس - ليفربول - برشلونة - ريد بول لايبزج - فالنسيا
أصحاب المركز الثاني: ريال مدريد - توتنام هوتسبر - أتالانتا - أتليتكو مدريد - نابولي - بوروسيا دورتموند - ليون - تشيلسي
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نابولي يواجه برشلونة
توتنام يواجه لايبزج
ليون يواجه يوفنتوس
تشيلسي ضد بايرن ميونيخ
أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
أتالانتا ضد فالنسيا
ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي
بوروسيا دورتموند يواجه باريس سان جيرمان
بداية المراسم
القرعة تبدأ بعد قليل