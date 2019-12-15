الأهلي يحقق مع فايلر ما لم يحدث منذ جوزيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 23:00

كتب : عمرو عبد المنعم

فايلر

رقم رائع في انطلاقة الدوري المصري حققه الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ أن كان مانويل جوزيه مدربا للقلعة الحمراء.

وتغلب الأهلي على حرس الحدود في الجولة الثامنة للدوري المصري، وهو الفوز السادس على التوالي للفريق الأحمر منذ انطلاق المسابقة محققا العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن ومتصدرا جدول الترتيب.

أخبار متعلقة
أرقام من فوز الأهلي على الحدود.. الشباك النظيفة وثامن لاعب يسجل مع فايلر العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي.. والحظ قهرنا السادس على التوالي.. قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي

الفوز هو السادس على التوالي للأهلي منذ انطلاق الدوري هذا الموسم، وهذه السلسة من الانتصارات في بداية المسابقة لم يحققه الأهلي منذ مانويل جوزيه.

الأهلي فاز حتى الآن في الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود.

ويتصدر الفريق الأحمر قمة الدوري بـ18 نقطة وهي العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن.

ولم يحقق الفريق الأحمر هذا الأمر منذ موسم 2004/2005 عندما فاز الأهلي في أول 6 مباريات على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري والمصري وبلدية المحلة.

ووقتها حقق الأهلي مع جوزيه الرقم القياسي التاريخي في عدد الفوز في مباريات متتالية منذ انطلاق بطولة الدوري، بالفوز في أول 17 مباراة.

اقرأ أيضا:

قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

أرقام من فوز الأهلي على الحدود

العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي

دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال

بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني

الأهلي مانويل جوزيه ريني فايلر
نرشح لكم
خبر في الجول - رباعي الزمالك يجتمع مع رئيس النادي.. وأمير يستكمل مفاوضات التجديد عملا معه في آخر تجربتين.. تعرف أكثر على مساعدي فيريرا في الزمالك "في مكانة مختلفة تماما" و"جعلني أعيش أفضل فترات حياتي".. ماذا قال لاعبو الزمالك عن فيريرا خبر في الجول - تعرف على مساعدي فيريرا في الزمالك في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل إبراهيم عادل: هدفنا واضح في بيراميدز.. وأتمنى الانضمام لـ منتخب مصر ضد السنغال إيهاب جلال: التشكيل أمام المقاولون لا علاقة له بـ الأهلي.. ورمضان صبحي سعيد في بيراميدز
أخر الأخبار
ملف - كل ما قاله محمد صلاح في لقاء خاص 55 دقيقة | المحترفون
عودة للصدارة.. إنتر يكتسح ساليرنيتانا بخماسية ساعة | الدوري الإيطالي
برشلونة يهزم ريال مدريد في سباق "بيدري الجديد" ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - رباعي الزمالك يجتمع مع رئيس النادي.. وأمير يستكمل مفاوضات التجديد ساعة | الدوري المصري
لاعب المريخ: الأهلي سيواجهنا تحت ضغط كبير.. وموقفنا في المباراة سيكون أفضل منه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب المريخ: برودة الجو؟ اعتدنا اللعب في التاسعة مساءً.. ولا نفكر في مواجهة الأهلي خارج مصر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المريخ: سنواجه الأهلي وكأننا في الخرطوم.. وهذا أكثر لاعب مقلق 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عملا معه في آخر تجربتين.. تعرف أكثر على مساعدي فيريرا في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد