انتهت - الأهلي (1)-(0) الحدود.. الفوز السادس على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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وتقام المباراة في استاد القاهرة.

الأهلي يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الحدود المركز الثامن بـ10 نقاط.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 1-0

ق 81: جوووول الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية من عمرو السولية

ق 76: الكرة تصل إلى أجايي داخل منطقة الجزاء ويسدد أعلى العارضة

ق 74: تغيير ثنائي للأهلي بنزول محمد هاني ومروان محسن بدلا من محمود وحيد وأفشة

ق 73: اختراق من أحمد فتحي وتسديدة بالقدم اليسرى تخرج لركنية

ق 70: كرة مباغتة من حرس الحدود من المهاجم لوكاسا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أنقذها الشناوي

ق 60: اختراق من ناحية اليمين من رمضان صبحي ويمرر إلى أفشة الذي يسدد كرة تصطدم في العارضة

ق 58: التغيير الأول للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من أزارو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 32: أخطر هجمة للأهلي على مرمى الحدود بعدما استلم وليد أزارو الكرة أمام منطقة الجزاء ومررها إلى أفشة أمام منطقة الجزاء الذي سدد في يد الحارس

ق 27: تسديدة سهلة من رمضان في أحضان الحارس

ق 15: أجايي يسدد في العارضة بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة رائعة بالكعب من عمرو السولية

ق 13: ركنية للأهلي نفذها حسين الشحات على رأس عمرو السولية والكرة تذهب إلى يد حارس المرمى أحمد السعدني

ق 6: التهديد الأول من الأهلي على المرمى وعرضية من فتحي تمر أمام أزارو وتذهب لحارس المرمى

انطلاق المباراة