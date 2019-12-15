انتهت في الدوري - سموحة (1) أسوان (0).. إثارة كبيرة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يستضيف نادي سموحة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

يقع سموحة في المركز السابع برصيد 10 نقاط من سبع مباريات بينما أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من ست مباريات.

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ق.+90 إبراهيم القاضي يهدر ركلة جزاء بعد تصدي الهاني سليمان

ق.+90 ركلة جزاء لـ أسوان في الوقت القاتل

ق.52 جووول ناصر ماهر يسجل الهدف الأول لـ سموحة من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

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