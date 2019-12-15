محدّث انتهت في الدوري - نادي مصر (0) الإسماعيلي (1).. نهاية المباراة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

مدبولي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يستضيف نادي مصر فريق الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

ويقع نادي مصر في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بينما الإسماعيلي يحل ثامنا بـ 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق54 أحمد سعيد أوكا يهدر ركلة جزاء ويتصدى لها محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي

ق53 ركلة جزاء محتسبة لنادي مصر بعد عرقلة من باهر المحمدي استحق عليها البطاقة الصفراء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 القائم الأيمن للإسماعيلي ينقذ الدراويش من هدف محقق لعمر الحبشي

ق38 همام طارق يفتتح التسجيل للإسماعيلي بعد مهارة من محمد الشامي

انطلاق المباراة

الدوري المصري في الدوري الإسماعيلي نادي مصر

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