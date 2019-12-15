اسكواش - انطلاق بطولة العالم لفرق الرجال في رحلة بحث مصر عن معادلة رقم إنجلترا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 14:22

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لرجال الاسكواش

منتخب مصر لرجال الاسكواش

تنطلق مساء اليوم الأحد (بتوقيت مصر) بطولة العالم لفرق الرجال للاسكواش في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك المنتخب المصري ضمن 23 منتخبا مشاركا في البطولة المقامة حتى 21 من شهر ديسمبر الجاري.

ويمثل منتخب مصر الرباعي علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار منتخبات أمريكا وسويسرا، ويتأهل أول المجموعة إلى ربع النهائي مباشرة دون خوض منافسات ثمن النهائي.

ويلعب المنتخب المصري في الثامنة مساء بتوقيت مصر (فارق 8 ساعات مع واشنطن) أمام أمريكا في المباراة الافتتاحية.

ويواجه منتخب مصر فريق سويسرا في الثامنة من مساء غد الاثنين في ختام دور المجموعات قبل أن تنطلق منافسات ثمن النهائي بداية من الأربعاء.

ويعتبر المنتخب المصري حامل اللقب قد حقق البطولة 4 مرات من قبل ويسعى لمعادلة منتخب إنجلترا صاحب الـ5 بطولات.

ويأتي منتخب أستراليا على قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 مرات يليه باكستان برصيد 6 مرات.

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