مران الأهلي - معلول يشارك في تدريبات الغائبين عن لقاء الحدود.. وفحص طبي لياسر إبراهيم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 12:46

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - ياسر إبراهيم

شارك علي معلول في تدريبات اللاعبين الغائبين عن مواجهة حرس الحدود المقرر لها في الدوري المصري مساء اليوم الأحد.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام حرس الحدود في السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لفريق كرة القدم مران اللاعبين الغائبين.

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وشهدت التدريبات مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم.

ويستأنف الأهلي تدريبات غدا الاثنين دون راحة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل.

ويمتلك الأهلي 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول خمس مباريات في الدوري.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا لياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.

وغادر ياسر إبراهيم مران أمس بسبب شكواه من آلام عضلية وفضل الجهاز الطبي إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي جديد غدا الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وبعد مواجهة الحدود يلعب الأهلي في ديسمبر أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري وبلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا.

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