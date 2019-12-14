محدّث مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (1) برشلونة (2).. سواريز والثااااني

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - ريال سوسيداد - الدوري الإسباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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د 49: لويس سواريز يسجل الثاني من صناعة ليونيل ميسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 38: أنطوان جريزمان ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس معلنا عن التعادل.

د13: ضربة جزاء بلمسة يد على لاعب برشلونة يحولها أويارزابال لهدف التقدم في شباك تير شتيجن.

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة ريال سوسيداد

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