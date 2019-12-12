محدّث مباشر في الدوري - الزمالك (1) - (0) بيراميدز.. جوووول مصطفى محمد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

نبيل دونجا - حازم إمام - الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية للصدام القوي بين الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السابع في الدوري الممتاز.

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ق53: جوووول مصطفى محمد يتقدم للزمالك من رأسية رائعة.

بداية الشوط الثاني ومشاركة محمد أوناجم بدلا من أحمد سيد "زيزو".

نهاية الشوط الأول

ق35: تسديدة قوية من محمد عبد الشافي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز يتصدى.

ق18: تدخل قوي من محمد فاروق بالمرفق على محمود علاء أدى لإصابته في العين ونزيف الدماء.

انطلاق اللقاء

الزمالك بيراميدز في الدوري

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