مورينيو: لا أحد يريد مواجهتنا في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 01:52

كتب : FilGoal

مورينيو

لا يشعر البرتغالي جوزيه مورينيو بالانزعاج من الخسارة بنتيجة 3-1 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، إذ كان هدفه الحصول على معلومات على عمق قائمة فريقه.

مورينيو قال في هذا الصدد بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الفريق أنهى في المركز الثاني واعتقد أن الفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات تتمنى عدم مواجهتنا".

وتابع "اعتقد أننا أقوى فريق يحتل المركز الثاني في المسابقة، أعرف أن الدوري الإنجليزي سيمر بفترة مجنونة في الفترة المقبلة وهو ما يؤثر على حالة اللاعبين، لكن في فبراير سيصبح لدي معرفة أكبر اللاعبين وسنكون أكثر استعدادا".

أخبار متعلقة
بالفيديو – مورينيو يتلقى هزيمته الأوروبية الأولى.. بايرن ينتصر على توتنام بثلاثية مؤتمر مورينيو: هل تعلمون أسوأ شيء في تدريبي لـ توتنام الآن؟ لن أذهب للسعودية بالفيديو - سون المارادوني يزين انفجار توتنام الخماسي في وجه بيرنلي مورينيو: أتمنى عودة بيل لـ توتنام؟ لن أجيب

كما طالب البرتغالي من الجماهير مسامحته على إراحة كل من هاري كين ويان فيرتونخين وديلي آلي عقب أسبوع خاضوا خلاله 3 مباريات.

وأكمل مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق "الحقيقة أننا خضنا مباراة أخيرة جيدة، فزنا بنتيجة 5-0 وهذا ما ساعدني على القدوم لألمانيا واتخاذ المخاطرة".

وأتم "أنا سعيد للقرارات التي اتخذتها وآمل أن يتفهم المشجعين قراراي، نحن داخليا نتفهم هذا".

ويمكن لتوتنام ملاقاة كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة وفالنسيا الإسباني وريد بول لايبزيج الألماني في دور الـ 16.

ويحل الديوك اللندنية ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

توتنام بايرن ميونيخ جوزيه مورينيو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليلة الأبطال – ميسي وجريزمان يقودان برشلونة.. وإيكاري ومبابي أساسيان مع سان جيرمان دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل المريخ – المدينة وسيف تيري يقودان الضيوف ضد الأهلي 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - الأهلي ضد المريخ السوداني 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي - أجايي وبواليا يقودان الهجوم.. ومحمود وحيد أساسي أمام المريخ 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يكشف عن جهاز استشفاء "عالمي" للاعبين.. تعرف على مميزاته 52 دقيقة | مصر
ماركا: هازارد شارك في مران ريال مدريد.. واقتراب عودة رودريجو وفالفيردي ساعة | الدوري الإسباني
أرسنال يحقق مع أوباميانج في خرقه لقواعد الإجراءات الاحترازية بسبب رسمه لوشم ساعة | الدوري الإنجليزي
عطية صابر لـ في الجول: مواجهة الزمالك خارج التوقعات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك