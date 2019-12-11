انتهت - وادي دجلة (0)-(3) الأهلي.. الأحمر يستعيد الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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ق 93: جووووووووول الهدف الثالث من أحمد الشيخ

ق 89: انفراد من مروان حمدي واستغل خروج الشناوي الخاطئ لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك الخالية

ق 83: التغيير الثالث للأهلي بنزول أحمد الشيخ بدلا رمضان صبحي

ق 72: جوووووول الهدف الثاني للأهلي بقدم أزارو

ق 70: انطلاقة من أفشة وتمريرة إلى رمضان الذي سدد بقوة كرة في يد عبد المنصف

ق 64: انفراد من رفيق كابو والشناوي ينقذ الكرة

ق 63: التغيير الثاني للأهلي بنزول أليو ديانج بدلا من أجايي

ق 56: التغيير الأول للأهلي بنزول وليد أزارو بدلا من وليد سليمان

ق 53: جوووووووول الأول للأهلي عن طريق رمضان صبحي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: محاولات من الأهلي في الدقائق الأخيرة

ق 31: أجايي يهدر فرصة خطيرة لتسجيل الأول وبعد المنصف يتصدى للكرة

ق 23: تسديدة من وليد سليمان أعلى المرمى

ق 17: رمضان ينفرد بالمرمى ويسدد وعبد المنصف ينقذ دجلة من الهدف الأول

ق 15: تمريرة رائعة من رمضان صبحي إلى حسين الشحات الذي استلم الكرة وسدد لكنها اصطدمت بدفاع دجلة وخرجت لركنية

ق 10: هجوم الأهلي يقطع الكرة من دفاع دجلة والكرة تصل إلى وليد سليمان الذي سدد أعلى المرمى

ق 7: عرضية من حسين الشحات قابلها وليد سليمان برأسية ضعيفة في يد عبد المنصف

انطلاق المباراة