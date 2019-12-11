انتهت - وادي دجلة (0)-(3) الأهلي.. الأحمر يستعيد الصدارة
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 19:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي في الجولة السابعة من الدوري المصري.
تابع تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من هنا
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ق 93: جووووووووول الهدف الثالث من أحمد الشيخ
ق 89: انفراد من مروان حمدي واستغل خروج الشناوي الخاطئ لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك الخالية
ق 83: التغيير الثالث للأهلي بنزول أحمد الشيخ بدلا رمضان صبحي
ق 72: جوووووول الهدف الثاني للأهلي بقدم أزارو
ق 70: انطلاقة من أفشة وتمريرة إلى رمضان الذي سدد بقوة كرة في يد عبد المنصف
ق 64: انفراد من رفيق كابو والشناوي ينقذ الكرة
ق 63: التغيير الثاني للأهلي بنزول أليو ديانج بدلا من أجايي
ق 56: التغيير الأول للأهلي بنزول وليد أزارو بدلا من وليد سليمان
ق 53: جوووووووول الأول للأهلي عن طريق رمضان صبحي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: محاولات من الأهلي في الدقائق الأخيرة
ق 31: أجايي يهدر فرصة خطيرة لتسجيل الأول وبعد المنصف يتصدى للكرة
ق 23: تسديدة من وليد سليمان أعلى المرمى
ق 17: رمضان ينفرد بالمرمى ويسدد وعبد المنصف ينقذ دجلة من الهدف الأول
ق 15: تمريرة رائعة من رمضان صبحي إلى حسين الشحات الذي استلم الكرة وسدد لكنها اصطدمت بدفاع دجلة وخرجت لركنية
ق 10: هجوم الأهلي يقطع الكرة من دفاع دجلة والكرة تصل إلى وليد سليمان الذي سدد أعلى المرمى
ق 7: عرضية من حسين الشحات قابلها وليد سليمان برأسية ضعيفة في يد عبد المنصف
انطلاق المباراة