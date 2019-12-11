تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتي الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز، يلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويحل نادي مصر ضيفا على حرس الحدود.

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حرس الحدود VS نادي مصر

ق. 45 تبديل ثان لحرس الحدود مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد عزت بدلا من مصطفى جمال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 مرتدة للحرس تصل إلى أحمد شرويدة الذي ينفرد ويراوغ المدافع ثم يسدد لكن الحارس يحولها إلى ركنية.

ق. 24 أحمد شرويدة يشارك بدلا من محمد همام.

بداية المباراة

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الإسماعيلي VS مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 3 عبد الرحمن مجدي يراوغ الحارس ويرسل عرضية يقابلها بيكيتي برأسية ضعيفة يبعدها الدفاع.

بداية المباراة

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