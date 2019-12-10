في ليلة الـ200 لـ صلاح.. ليفربول يغتال حلم سالزبروج الشجاع

اغتال ليفربول حلم ريد بول سالزبورج بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وانتصر عليه بهدفين دون رد.

وحل ليفربول ضيفا على سالزبورج اليوم الثلاثاء في ملعب ريد بول آرينا في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

سجل هدفا المباراة كل من نابي كيتا ومحمد صلاح في الدقائق 57 و58.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 200 للاعب منتخب مصر وليفربول خلال مسيرته دون احتساب الأهداف غير الدولية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر بهم المجموعة ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

أما نابولي فوصل رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

وجاء سالزبورج ثالثا بسبع نقاط ليتحول إلى الدوري الأوروبي.

وفي المركز الرابع والأخير جاء جنك البلجيكي بنقطة واحدة فقط.

شوط جيد لأصحاب الأرض

بدأت المباراة بشكل رائع من قبل سالزبورج الذي هاجم بضراوة واستحوذ على الكرة لتسجيل هدفا من شأنه إرساله إلى دور الـ16.

وسدد إينوك مويبو كرة قوية تصدى لها أليسون.

واصل أصحاب الأرض هجومهم وتصدى أليسون مجددا لتسديدة قوية.

وأرسل إيرلينج هالاند عرضية من الناحية اليسرى لم يقابلها أي لاعب من سالزبورج.

وفي الدقيقة 12 سدد صلاح الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الفريق النمساوي.

وسدد ماني كرة قوية ارتدت من حارس سالزبورج إلى نابي كيتا الذي سدد مرة أخرى لكن كرته ذهبت إلى خارج الملعب.

ورد هالاند على تسديدة ماني بتسديدة قوية تصدى لها أليسون.

وفي الدقيقة 29 انفرد صلاح بمرمى سالزبورج ولكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

ومرر صلاح بينية إلى كيتا الذي سدد الكرة وارتدت من حارس سالزبورج لترتطم به وتخرج إلى ركلة مرمى.

هدفان في دقيقتين

على عكس الشوط الأول جاءت بداية نظيره الثاني قوية من ليفربول وسدد أندرو روبرتسون كرة قوية مرت بجوار المرمى.

ورد هالاند بتسديدة قوية ارتطمت بالشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 57 أرسل ماني عرضية حولها كيتا برأسية في الشباك ليعلن عن أول هدف لليفربول.

وعقب دقيقة وحيدة استغل صلاح خروج خاطئ من حارس سالزبورج من مرماه ورقابة سيئة من المدافع الذي أعاد الكرة للخلف بطريقة خاطئة وسدد من زاوية صعبة بيمناه ليعلن عن الهدف الثاني لليفربول.

ومرر صلاح بعد ذلك كرة إلى ماني الذي سدد لكنه فشل في تسجيل الهدف الثالث.

وعاد اللاعب المصري وترك الكرة إلى ماني الذي حاول تسديد الكرة على مرتين لكن دفاع سالزبورج شتتها.

استمر الحال على ما هو عليه إلى أن انتهت المباراة بهدفين دون رد.

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هاتريك ميليك

وفي ملعب سان باولو في إيطاليا فاز نابولي على جينك برباعية دون رد.

سجل أول ثلاثة أهداف في المباراة أركاديوس ميليك في الدقائق 3 و و38 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل درايس ميرتينز الهدف الرابع لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي من ركلة جزاء ثانية.

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