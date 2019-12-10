محدّث انتهت ليلة الأبطال – سالزبورج (0) - (2) ليفربول.. الريدز في الصدارة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح أمام سالزبورج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريد بول سالزبورج وليفربول التي تقام في ملعب ريد بول آرينا لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا في المجوعة الخامسة.

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نهاية المباراة

ق58: جووووووووووووووووووول صلاح يمر من حارس سالزبورج ويسدد بيمناه في الشباك.

ق57: جوووووووول كيتا يسجل الهدف الألو لليفربول.

ق50: صلاح يهدر هدفا جديدا والحارس يتصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: صلاح يمرر بينية رائعة ولكن كيتا يسدد ويتصدى له حارس سالزبورج لترتطم الكرة باللاعب الغيني وتذهب لخارج الملعب.

ق29: ماذا أهدرت يا صلاح؟ بينية رائعة من كيتا ولكن المحترف المصري يسدد خارج الملعب.

ق24: مرتدة سريعة لسالزبورج وتسديدة زاحفة تصدى لها أليسون.

ق20: تسديدة قوية من ماني تصدى لها حارس سالزبورج وارتدت إلى كيتا الذي سدد مباشرة لكن تصويبته مرت لخارج الملعب.

ق8: أليسون ينقذ ليفربول من هدف محقق بعد تسديدة قوية من لاعب سالزبورج وماني يرد بتسديدة رائعة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق5: حارس سالزبورج يتصدى لهدف محقق من صلاح.

ق3: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من لاعب سالزبورج.

انطلاق المباراة.

ليفربول سالزبورج ليلة الأبطال

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