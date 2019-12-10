يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريد بول سالزبورج وليفربول التي تقام في ملعب ريد بول آرينا لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا في المجوعة الخامسة.

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نهاية المباراة

ق58: جووووووووووووووووووول صلاح يمر من حارس سالزبورج ويسدد بيمناه في الشباك.

ق57: جوووووووول كيتا يسجل الهدف الألو لليفربول.

ق50: صلاح يهدر هدفا جديدا والحارس يتصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: صلاح يمرر بينية رائعة ولكن كيتا يسدد ويتصدى له حارس سالزبورج لترتطم الكرة باللاعب الغيني وتذهب لخارج الملعب.

ق29: ماذا أهدرت يا صلاح؟ بينية رائعة من كيتا ولكن المحترف المصري يسدد خارج الملعب.

ق24: مرتدة سريعة لسالزبورج وتسديدة زاحفة تصدى لها أليسون.

ق20: تسديدة قوية من ماني تصدى لها حارس سالزبورج وارتدت إلى كيتا الذي سدد مباشرة لكن تصويبته مرت لخارج الملعب.

ق8: أليسون ينقذ ليفربول من هدف محقق بعد تسديدة قوية من لاعب سالزبورج وماني يرد بتسديدة رائعة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق5: حارس سالزبورج يتصدى لهدف محقق من صلاح.

ق3: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من لاعب سالزبورج.

انطلاق المباراة.