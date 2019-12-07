انتهت في إفريقيا – الزمالك (2) بريميرو دي أوجوستو (0) نهاية المباراة

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك بجتفلون بهدف أشرف بنشرقي أمام بريميرو دي أوجوستو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 85 شيكابالا يشارك بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ق. 80 مصطفى فتحي يشارك بدلا من مصطفى محمد

ق. 71 طرد أيبيكين أكينفينوا لاعب بريميرو دي أوجوستو.

ق. 68 جووووووووول ثاااني للزمالك. بنشرقي وتصويبة راااائعة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

ق. 66 تبديل أول للزمالك بدخول محمد أوناجم بدلا من أوباما

ق. 58 زيزو يصل لمنطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

ق. 55 ركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء، ويقابلها مصطفى محمد بتصويبة لكن بعيدة تماما عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 مخالفة للزمالك تنفذ داخل منطقة الجزاء ويخرجها الدفاع لتصل إلى أوباما الذي تسلمها ثم سدد بيسراه لكن فوق المرمى.

ق. 24 مخالفة بعيدة ينفذها عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء وتمر من الجميع وتمر بجانب القائم.

ق. 21 ركنية لبريميرو يقابلها بوبو أونجيندا المتقدم برأسية فوق المرمى.

ق. 16 هدف أوووووول في اللقاء. تمريرة ساقطة رااائعة من أوباما إلى بنشرقي الذي يضعها في المرمى بلمسة واحدة.

ق 10 بريميرو يرد باختراق من أري بابل وتصويبة يتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 10 تصويبة قوية أولى من أحمد سيد زيزو ينقذها جاكيوم كاباكا ببراعة.

ق. 5 فرصة أولى للضيوف بتصويبة من يزيد إيتوبو بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

في إفريقيا الزمالك بريميرو دي أوجوستو

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