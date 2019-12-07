انتهت في إنجلترا - بورنموث (0)-(3) ليفربول.. نهاية المباراة

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 16:53

كتب : FilGoal

فان دايك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بورنموث ضد ليفربول وتوتنام أمام بيرنلي في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام بورنموث بعدما جلس على دكة البدلاء أمام إيفرتون الجولة السابقة.

بورنموث × ليفربول

أخبار متعلقة

بالفيديو - ريال مدريد 1700.. هيمن على إسبانيول بثنائية فرنسية بالفيديو – رفع الإيقاف في وقته.. تشيلسي بوابة إيفرتون للتنفس في الدوري الإنجليزي هداف كوبا ليبرتادوريس: الجميع يريد اللعب في ليفربول قبل 4 أيام من البداية.. تغيير ملعب ليفربول في كأس العالم للأندية

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية المباراة

ق. 53 جوووول ثالث. عن طريق محمد صلاح. تمريرة رائعة من نابي كيتا وقابلها صلاح بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووووول نابي كيتا والهدف الثاني بتمريرة رائعة من صلاح

ق 40: تبديل أول لليفربول بخروج لوفرين ونزول أرنولد

ق 26: رأسية سهلة من صلاح يمسك بها حارس بورنموث

ق 6: تسديدة من صلاح يتصدى لها حارس بورنموث

بداية اللقاء

___

توتنام × بيرنلي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية المباراة

ق. 74 هدف خامس لتوتنام عن طريق سيسوكو بعد تمريرة من هاري كين.

ق. 52 جوووول رااابع لتوتنام عن طريق هاري كين من تصويبة رائعة في المرمى.

ق 31: جوووووووول الثالث من سون بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب

ق 9: جوووووول الهدف الثاني لتوتنام عن طريق لوكاس مورا

ق 5 : صاروخ هاري كين من على بعد 30 مترا يتقدم لتوتنام بالهدف الأول.

بداية اللقاء

في إنجلترا الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز ومواجهات بالجملة 5 ساعة | إفريقيا
مورينيو بعد رائعة سون: ابني يطلق عليه لقب "سون_الدو" 5 ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ثنائية الزمالك وتسجيل صلاح وهاتريك ميسي.. رائعتا سون وسواريز 6 ساعة | أوروبا
حكاية 100 مباراة لـ صلاح في الدوري الإنجليزي 6 ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي قد لا يغيب عن لقاء زيسكو رغم الإنذار الثاني 6 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – عذرا لا نجد كلمات مناسبة لوصف ميسي وما فعله سواريز.. برشلونة 5 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 3 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده 4 رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

قد ينال إعجابك