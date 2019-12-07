انتهت في إنجلترا - بورنموث (0)-(3) ليفربول.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بورنموث ضد ليفربول وتوتنام أمام بيرنلي في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام بورنموث بعدما جلس على دكة البدلاء أمام إيفرتون الجولة السابقة.

بورنموث × ليفربول

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نهاية المباراة

ق. 53 جوووول ثالث. عن طريق محمد صلاح. تمريرة رائعة من نابي كيتا وقابلها صلاح بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووووول نابي كيتا والهدف الثاني بتمريرة رائعة من صلاح

ق 40: تبديل أول لليفربول بخروج لوفرين ونزول أرنولد

ق 26: رأسية سهلة من صلاح يمسك بها حارس بورنموث

ق 6: تسديدة من صلاح يتصدى لها حارس بورنموث

بداية اللقاء

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توتنام × بيرنلي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية المباراة

ق. 74 هدف خامس لتوتنام عن طريق سيسوكو بعد تمريرة من هاري كين.

ق. 52 جوووول رااابع لتوتنام عن طريق هاري كين من تصويبة رائعة في المرمى.

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ق 31: جوووووووول الثالث من سون بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب

ق 9: جوووووول الهدف الثاني لتوتنام عن طريق لوكاس مورا

ق 5 : صاروخ هاري كين من على بعد 30 مترا يتقدم لتوتنام بالهدف الأول.

بداية اللقاء