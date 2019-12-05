النني يشارك في فوز بشكتاش على إيرزينكانسبور بكأس تركيا

شارك محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش في فوز فريقه على إيرزينكانسبور بنتيجة 3-0 يوم الخميس.

وحل إيرزينكانسبور ضيفا على بشكتاش ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس تركيا.

الفوز هو الخامس على التوالي لبشكتاش بعدما مر بفترة تخبط في بداية الموسم.

وشارك النني في المباراة كاملة ليحافظ على مركزه الأساسي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

شاهد ملخص تألق النني في مباراة الدوري الأخيرة ضد قيصري سبور.

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