النني يشارك في فوز بشكتاش على إيرزينكانسبور بكأس تركيا

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

شارك محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش في فوز فريقه على إيرزينكانسبور بنتيجة 3-0 يوم الخميس.

وحل إيرزينكانسبور ضيفا على بشكتاش ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس تركيا.

الفوز هو الخامس على التوالي لبشكتاش بعدما مر بفترة تخبط في بداية الموسم.

أخبار متعلقة

كلوب: أعلم أن البعض لم يكن سعيدا بما فعلته أمام إيفرتون جناح ليفربول: علينا التعلم من أخطائنا مع الاستمرار في الفوز بالمباريات لوكاكو وسمولينج يردان على "عنوان كورييري العنصري" ماركا: بيل ينضم إلى هازارد ومارسيلو.. لن يشارك ضد إسبانيول

وشارك النني في المباراة كاملة ليحافظ على مركزه الأساسي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

شاهد ملخص تألق النني في مباراة الدوري الأخيرة ضد قيصري سبور.

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

محمد النني بشكتاش

نرشح لكم

أخر الأخبار

فايلر: لا أخاف الهلال.. سأبحث عن عمل آخر إذا أغفلت قوة منافسي الأهلي 33 دقيقة | مصر
بالفيديو – أرسنال ينسى معنى الانتصار ويخسر أمام برايتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2019.. الأهلي وقمة إيطالية وكأس مصر ساعة | إفريقيا
تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون فيلا عمره 4 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
نظرة على منافس الأهلي.. الهلال السوداني وحلم العودة للسطوع مجددا ساعة | إفريقيا
كلوب يعتذر لـ شاكيري ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك