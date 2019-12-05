سلة - الأهلي مع حامل اللقب وسبورتنج ضد الأكثر تتويجا بمجموعات إفريقيا للسيدات

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 21:50

كتب : محمد سمير

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية لسيدات السلة عن وقوع سبورتنج بجوار إنتر كلوب الأنجولي الأكثر تتويجا أما الأهلي فضد فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النسخة الأخيرة.

يستضيف استاد القاهرة مباريات البطولة التي تنظم في مصر لأول مرة بالفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر بمشاركة الأهلي وسبورتنج من مصر.

يقع سبورتنج في المجموعة الأولى بجوار فرق إنتر كلوب الأنجولي (صاحب ٥ ألقاب) ووصيف النسخة السابقة بجانب إنيرجي (بنين) ووزارة جبل النار (نيجيريا).

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أما المجموعة الثانية فتضم بجوار الأهلي فريق فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النسخة الماضية وفاب الكاميروني وماكومينو الكونغولي.

يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة فاب الكاميروني الساعة ٤:٣٠ عصر غد الجمعة أما سبورتنج فيواجه إنيرجي البنيني الثامنة مساء.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن حصور جماهيري للمباريات ولكن عن طريق دعوات سيتم توزيعها على كل نادي.

ودعم الأهلي وسبورتنج صفوفهما بمحترفة أمريكية أخرى من أجل البطولة فقط.

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