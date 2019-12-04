تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو احتياطيان أمام إيفرتون
الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 21:17
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : طرابزون سبور
وشهد التشكيل جلوس محترفنا المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رفقة روبيرتو فيرمينو وشارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي.
وجاء تشكيل الريدز كالآتي.
حراسة المرمى: أدريان.
الدفاع: ألكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.
الوسط: آدم لالانا، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر.
الهجوم: جيردان شاكيري، ديفوك أوريجي، ساديو ماني.
📋 #MerseysideDerby team news...#LIVEVE https://t.co/Os4xfXgGSv— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2019
ويحتل ليفربول صدارة المسابقة برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز الـ17 برصيد 14 نقطة.
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