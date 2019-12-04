تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو احتياطيان أمام إيفرتون

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

صلاح - ليفربول - إيفرتون

صلاح - ليفربول - إيفرتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل جلوس محترفنا المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، رفقة روبيرتو فيرمينو وشارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي.

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حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: آدم لالانا، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر.

الهجوم: جيردان شاكيري، ديفوك أوريجي، ساديو ماني.

ويحتل ليفربول صدارة المسابقة برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

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