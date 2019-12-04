التشكيل - شيكابالا وأوباما والسعيد يقودون الزمالك أمام الشرقية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمر السعيد مباراة الزمالك والشرقية يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وأجرى الفريق 8 تغييرات على تشكيله الأساسي الذي واجه مازيمبي يوم السبت وخسر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بن شرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - فرجاني ساسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد صبحي - يوسف محمود - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - محمد عبد الشافي - مصطفي فتحي

وخرج من قائمة المباراة كل من: كريم بامبو ومحمد عنتر وإمام عاشور وإسلام جابر.

والمباراة هي الأولى للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي خلف ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" الصربي الذي أقيل بعد مباراة مازيمبي.

ويدافع الزمالك عن لقبه في كأس مصر وإذا تخطى الشرقية يواجه سموحة أو العبور.

ويستضيف الزمالك يوم السبت فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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