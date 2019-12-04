الاتحاد الأسكتلندي: إشارات إيجابية بشأن ملف الاستضافة المشترك لكأس العالم

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

فيفا

قال إيان ماكسويل رئيس الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم إن هناك إشارات إيجابية بشأن الملف المشترك المزمع تقديمه من الاتحادات البريطانية، والاتحاد الأيرلندي، لاستضافة كأس العالم 2030.

اتحادات إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، تناقشوا حول الأمر بداية هذا العام، قبل أن تثبت دراسة الجدوى الفائدة من المشروع المقترح بحسب تصريحات ماكسويل التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأضاف ماكسويل: "القرار سيتخذ عام 2024، لذا أمامنا وقت، هناك إشارات إيجابية لكن في عالم كرة القدم الكثير من الأمور تحدث بسرعة".

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بداية من عام 2026، ستشارك 48 دولة في كأس العالم، حيث ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشدد ماكسويل أن هناك الكثير من العمل المطلوب من الاتحادات حتى يتم التواصل مع الحكومة البريطانية لدعم الملف.

وحتى الآن، أعلنت المغرب والجزائر وتونس دخولهم بملف مشترك للتنافس على الاستضافة، نفس الأمر الذي قامت به اتحادي الأرجنتين وأوروجواي.

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