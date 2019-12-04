لاعبو الزمالك يحصلون على دفعة من مستحقاتهم المتأخرة

حصل لاعبو الزمالك على جزء من مستحقاتهم المادية المتأخرة، بناء على الوعد الذي حصلوا عليه من مرتضى منصور رئيس النادي.

واستلم اللاعبون جزء من مستحقاتهم المتأخرة قبل التوجه للمعسكر استعدادا لمواجهة الشرقية الأربعاء، في دور الـ32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على دفعة ثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك وعد اللاعبين خلال جلسته بهم أمس الاثنين بسداد جزء من مستحقاتهم، على أن يتم سداد دفعة ثانية خلال 10 أيام. ( اقرأ التفاصيل )

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية غدا الأربعاء في المباراة الأولى للفريق بعد رحيل الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني.

وأعلن الزمالك تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق.

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