انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(1) بني سويف
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1
ق 90: جوووول أزارو يسجل الثالث
ق 88: جوووول بني سويف يقلص الفارق
ق 86: مروان محسن يهدر ركلة الجزاء
ق 85: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة وليد أزارو
ق 75: التغيير الثالث للأهلي بنزول مروان محسن بدلا من الشحات
ق 69: جووووول الشيخ يسجل الثاني للأهلي
ق 67: جوووول أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي
ق 46: تغيير أول وثاني للأهلي بنزول جيرالدو وأحمد فتحي بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: هجوم من الأهلي ومحاولات لتسجيل الهدف الأول والشحات يهدد المرمى
ق 16: ديانج يخطف الكرة وينطلق في هجمة سريعة ويلعب الكرة إلى الشحات الذي أعادها له ويسدد بقوة والحارس يبعد الكرة
انطلاق المباراة