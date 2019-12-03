انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(1) بني سويف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1

ق 90: جوووول أزارو يسجل الثالث

ق 88: جوووول بني سويف يقلص الفارق

ق 86: مروان محسن يهدر ركلة الجزاء

ق 85: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة وليد أزارو

ق 75: التغيير الثالث للأهلي بنزول مروان محسن بدلا من الشحات

ق 69: جووووول الشيخ يسجل الثاني للأهلي

ق 67: جوووول أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي

ق 46: تغيير أول وثاني للأهلي بنزول جيرالدو وأحمد فتحي بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: هجوم من الأهلي ومحاولات لتسجيل الهدف الأول والشحات يهدد المرمى

ق 16: ديانج يخطف الكرة وينطلق في هجمة سريعة ويلعب الكرة إلى الشحات الذي أعادها له ويسدد بقوة والحارس يبعد الكرة

انطلاق المباراة