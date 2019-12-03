أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مزمعا إقامته مساء الثلاثاء.

وقال ميتشو لـFilGoal.com: "الفندق ألغى المؤتمر الصحفي".

ورفض ميتشو التعليق حول سبب الإلغاء، فيما لم يتوفر رد من الفندق حتى وقت كتابة الخبر.

وأتم ميتشو "أود شكر الجمهور واللاعبين وكذلك إدارة الزمالك، كلهم أصدقائي، وأتمنى للزمالك كل التوفيق مع المدرب الجديد (باتريس كارتيرون)".

وفي وقت سابق، وتحدث ميتشو لـFilGoal.com بعد ساعات من إعلان رحيله الرسمي من الزمالك قائلا: "سأشرح ما حدث في مباراة مازيمبي، وأحداث الأسابيع الأخيرة في الزمالك".

وأضاف "المؤتمر سيكون في محل إقامتي بأحد فنادق الزمالك في السابعة مساء".

وأوضح ميتشو لـFilGoal.com: "أنا المدرب الوحيد الذي رحل عن الزمالك بالتراضي، ودون مشاكل مع الإدارة، عكس الجميع من قبلي".

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

وعلم FilGoal.comأن النادي الأبيض في مرحلة التفاوض مع ميتشو وممثليه بخصوص المستحقات المادية للمدرب الصربي.

ويحق لميتشو المطالبة بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3 أشهر من راتبه، في حال قرر الزمالك إقالته.

فيما يعرض الزمالك الزمالك تسديد راتب شهرين متأخرين لميتشو، على أن يتنازل المدرب الصربي عن قيمة الشرط الجزائي، بحسب ما علم FilGoal.com.

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعيين باتريس كارتيرون مديرا فنيا لـ الفريق.

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