محدّث مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) برشلونة.. إصابة بيكيه
الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
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ق 79: إصابة بيكيه بعد اصطدام قوي مع فيتولو
ق 72: استبسال من دفاع برشلونة أمام طوفان أتليتكو
ق 62: هجمة سريعة من برشلونة وتسديدة من سواريز يمسك بها أوبلاك
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: رأسية من بيكيه تردها العارضة
ق 36: رأسية قوية من موراتا ينقذها تير شتيجن
ق 36: تسديدة قوية من لويس سواريز بعد تبادل التمريرات مع جريزمان تهدد مرمى أتليتكو
ق 25: أتليتكو يواصل تهديد مرمى برشلونة وهيريرا يسدد كرة خطيرة تمر جوار المرمى
ق 19: أووووه شتيجن يتألق وينقذ برشلونة من هدف محقق بعد تسديدة من هيرموسو من أمام المرمى
ق 18: ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء برشلونة بعد عرقلة كوريا من قبل فيربو
ق 7: أووووه هجمة خطيرة من أتليتكو مدريد وكاد يسجل الهدف الأول إلا أن الكرة اصطدمت في القائم بعد عرضية من تريبيير
انطلاق المباراة