يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

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ق 79: إصابة بيكيه بعد اصطدام قوي مع فيتولو

ق 72: استبسال من دفاع برشلونة أمام طوفان أتليتكو

ق 62: هجمة سريعة من برشلونة وتسديدة من سواريز يمسك بها أوبلاك

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 42: رأسية من بيكيه تردها العارضة

ق 36: رأسية قوية من موراتا ينقذها تير شتيجن

ق 36: تسديدة قوية من لويس سواريز بعد تبادل التمريرات مع جريزمان تهدد مرمى أتليتكو

ق 25: أتليتكو يواصل تهديد مرمى برشلونة وهيريرا يسدد كرة خطيرة تمر جوار المرمى

ق 19: أووووه شتيجن يتألق وينقذ برشلونة من هدف محقق بعد تسديدة من هيرموسو من أمام المرمى

ق 18: ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء برشلونة بعد عرقلة كوريا من قبل فيربو

ق 7: أووووه هجمة خطيرة من أتليتكو مدريد وكاد يسجل الهدف الأول إلا أن الكرة اصطدمت في القائم بعد عرضية من تريبيير

انطلاق المباراة