انتهت في إفريقيا - الرجاء (0) - (2) الترجي

FilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة الرجاء المغربي والترجي التونسي في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق73: هدف ملغي للرجاء بداعي التسلل

ق69: خروج واتارا نجم الترجي في اللقاء ومشاركة طه ياسين الخنيسي.

ق59: أنيس البدري كاد يسجل الثالث من عرضية من الجانب الأيسر لكن العارضة تمنعها.

ق52: ركلة حرة من عبد الرحيم الشاكر لكن معز بن شريفية تصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول الذي شهد فرصتين خطيرتين قبل نهايته.

ق14: إبراهيما واتارا يضيف الثاني للترجي بعد صناعته الهدف الأول.

ق7: جووول أول للترجي عن طريق أنيس البدري.

انطلاق اللقاء