انتهت في إفريقيا - الرجاء (0) - (2) الترجي
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 20:47
كتب : FilGoal
FilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة الرجاء المغربي والترجي التونسي في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق73: هدف ملغي للرجاء بداعي التسلل
ق69: خروج واتارا نجم الترجي في اللقاء ومشاركة طه ياسين الخنيسي.
ق59: أنيس البدري كاد يسجل الثالث من عرضية من الجانب الأيسر لكن العارضة تمنعها.
ق52: ركلة حرة من عبد الرحيم الشاكر لكن معز بن شريفية تصدى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول الذي شهد فرصتين خطيرتين قبل نهايته.
ق14: إبراهيما واتارا يضيف الثاني للترجي بعد صناعته الهدف الأول.
ق7: جووول أول للترجي عن طريق أنيس البدري.
انطلاق اللقاء
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