انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) برايتون (1).. فوز صعب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبرايتون، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق79: جووول تقليص الفارق لبرايتون من ركلة حرة نتيجة طرد أليسون لتسكن شباك أدريان البديل.

ق76: طرد أليسون بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء.

ق68: خروج محمد صلاح ومشاركة آدم لالانا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24: جوووول ثاني فان دايك من رأسية أيضا وعرضية مماثلة لأرنولد.

ق19 و20: فرصتان متتاليتان فيرمينو وماني يسددان من الجانب الأيمن والحارس ينقذ.

ق18: جوووول لليفربول من رأسية لفان دايك.

ق15: تمريرة من ماني لفيرمينو الذي سدد داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس.

د12: محمد صلاح أرسل عرضية بعد لعبة ثنائية مع روبرتو فيرمينو لكنها جات في الشباك الخارجية.

بداية المباراة