انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) برايتون (1).. فوز صعب
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 16:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبرايتون، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق79: جووول تقليص الفارق لبرايتون من ركلة حرة نتيجة طرد أليسون لتسكن شباك أدريان البديل.
ق76: طرد أليسون بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء.
ق68: خروج محمد صلاح ومشاركة آدم لالانا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24: جوووول ثاني فان دايك من رأسية أيضا وعرضية مماثلة لأرنولد.
ق19 و20: فرصتان متتاليتان فيرمينو وماني يسددان من الجانب الأيمن والحارس ينقذ.
ق18: جوووول لليفربول من رأسية لفان دايك.
ق15: تمريرة من ماني لفيرمينو الذي سدد داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس.
د12: محمد صلاح أرسل عرضية بعد لعبة ثنائية مع روبرتو فيرمينو لكنها جات في الشباك الخارجية.
بداية المباراة