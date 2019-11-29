انتهت في إفريقيا - النجم الساحلي (1) - (0) الأهلي.. خسارة أولى

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

عمرو السولية - مالك بيعاوي - الأهلي - النجم الساحلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق68: مشاركة أليو ديانج بعد خروج معلول للإصابة

ق60: خروج حسين الشحات ومشاركة وليد أزارو

ق50: هدف أول للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: خروج وليد سليمان ومشاركة محمد هاني.

ق13: طرد أيمن أشرف بسبب تدخل على لاعب النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

في إفريقيا الأهلي النجم الساحلي

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