انتهت في إفريقيا - النجم الساحلي (1) - (0) الأهلي.. خسارة أولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

انتهت

ق68: مشاركة أليو ديانج بعد خروج معلول للإصابة

ق60: خروج حسين الشحات ومشاركة وليد أزارو

ق50: هدف أول للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: خروج وليد سليمان ومشاركة محمد هاني.

ق13: طرد أيمن أشرف بسبب تدخل على لاعب النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة