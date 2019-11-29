انتهت في إفريقيا - النجم الساحلي (1) - (0) الأهلي.. خسارة أولى
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق68: مشاركة أليو ديانج بعد خروج معلول للإصابة
ق60: خروج حسين الشحات ومشاركة وليد أزارو
ق50: هدف أول للفريق التونسي عن طريق ياسين الشيخاوي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: خروج وليد سليمان ومشاركة محمد هاني.
ق13: طرد أيمن أشرف بسبب تدخل على لاعب النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة