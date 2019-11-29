خاص في الدرجة الثانية - كشري: استقلت من الترسانة بسبب تدخل كريم شحاتة
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 17:43
كتب : رضا السنباطي
كشف أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للترسانة عن تقديم استقالته رسميا بسبب ما وصفه بـ "تدخلات مجلس الإدارة وكريم حسن شحاتة مدير الكرة".
مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق السعيد المشرف العام على الكرة أعلن تجديده الثقة في كشري رغم الهزيمة من الداخلية بثلاثية دون رد يوم الجمعة، ولكن يبدو أن كشري مصمم على الرحيل.
وقال كشري لـFilGoal.com: "المجلس رفض عمل عقد لي رغم عمل عقد لكريم حسن شحاتة مدير الكرة. تواصلت مع رئيس النادي ولم يتصل بي منذ دخولي النادي من شهر سوى أمس".
وأوضح "قال لي: أنت مستمر معنا لنهاية الموسم، فكان ردي: نعمل عقد للتفكير للمستقبل، لكن الأمور اختلفت ولم يتم التعاقد".
ووجه المدرب اتهاماته "الأمور تدار داخل النادي من أشرف السعيد شقيق رئيس النادي وكريم حسن شحاتة مدير الكرة، فهم أصدقاء، هم من صنعوا الفريق في بداية الموسم والعناصر الحالية تحتاج للوقت".
وأشار "الموسم الماضي كان مميزا للترسانة، كان يجب البناء عليه بدلا من هدم الفريق. العناصر الشابة لا تستطيع الصعود، كذلك رفضوا عمل معسكر رغم قيامهم بعمل معسكر قبل مباراة 6 أكتوبر في كأس مصر".
وعاد للانتقاد مجددا "الجميع هنا يحاربني، لا أعلم لماذا. كنا الأفضل في لقاء جمهورية شبين لكن تعرضنا للهزيمة، حققت الفوز علي المريخ والأولمبي في كأس مصر".
وتابع "كريم شحاتة يسعي للتعاقد مع مدرب صديق له لخلافتي، ويحاربني من البداية. لم يُسهّل لي الأمور، يحاول فقط خلق المشاكل".
كشري واصل حديثه "أرشح شاكر عبد الفتاح لخلافتي، هو الأدرى بأمور الفريق بدلا من تعاقدهم مع مدرب جديد. لقد حققت الموسم الماضي أداء جيدا، عاد الترسانة لكأس مصر وفارق الصعود بيننا وبين الصاعد للمتاز كان 4 نقاط".
وأتم "استقلت ومعي أحمد رجب المدرب المساعد وأحمد حيدر المعد البدني. الخاسر حاليا جماهير الترسانة".
ويعد كشري المدير الفني الثالث للفريق بعد إقالة علاء ميهوب واستقالة مؤمن عبد الغفار.
وخاض الترسانة خمس مباريات حقق تعادلين وخسر ثلاث مرات.
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