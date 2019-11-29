كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: علي سؤاله

"لم أتحدث مع صلاح بعد" هكذا رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إمكانية مشاركة نجم الفريق محمد صلاح في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة ردا حول رأيه في مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو: "لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع صلاح بعد".

وأتم "علي بسؤاله بعد المؤتمر وربما في المؤتمر المقبل أستطيع الإجابة على سؤالكم".

وكان كلوب قال في وقت سابق إن المدير الفي لمنتخب مصر الأولمبي –يقصد شوقي غريب- لم يبد رغبته في تواجد صلاح معه في الأولمبياد.

ورد شوقي غريب وقال: "شاهدت تصريحات كلوب وأقولها الآن بكل تأكيد أريد ضم صلاح".

وأكمل "هل يعقل أن يكون لدينا أحد أفضل 3 لاعبين في العالم وماركة عالمية لـ مصر ولديه الرغبة في اللعب معنا، ونقول له "لا"؟ من يقدر على ذلك".

وأتم "بالطبع نحتاج لمحمد صلاح ولكن قد يكون هناك أزمة مع ليفربول بخصوص فترة الإعداد ومن هنا قد لا يأتي. سنرى ما سيحدث في النهاية والوقت مازال طويلا".

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