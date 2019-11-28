الإنتاج الحربي: بعد استبدال باسم مرسي.. التعادل مع الطلائع نتيجة جيدة

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

بدا الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي راضيا عن التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف مساء الخميس في بطولة الدوري المصري.

قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "التعادل لم يكن نتيجة مرضية، لكنه بات جيدا بعد النقص العددي وطرد أحمد مجدي لتسببه في ركلة جزاء".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد تغير فكرنا في المباراة واضطررنا لاستبدال باسم مرسي والدفع بلاعب وسط".

أخبار متعلقة

بودكاست في الجول - مذكرات حمادة إمام.. رحلة تاريخية صنعت شعبية الزمالك نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته و عودة مويس كاتومبي سلسلة تعادلات مستمرة.. عامر عامر يحرم الطلائع من ثاني فوز في الدوري

وأشار مهدي "توقعت أن يتصدى عامر عامر لركلة الجزاء لتميزه كما أن رائد منسي لم يكن دخل أجواء المباراة بعد مشاركته بديلا لعمرو جمال".

وأتم تصريحاته "التعادل نتيجة جيدة للفريقين خاصة أنها مباراة دربي".

طالع أيضا

العراق ينظم خليجي 25

نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

الإنتاج الحربي طلائع الجيش باسم مرسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عاشور: رادس؟ نلعب للفوز على أي ملعب.. وفايلر يمنحنا الثقة 12 دقيقة | إفريقيا
جاريدو: مواجهة الأهلي قصة مختلفة.. لن نقبل بأقل من الفوز 14 دقيقة | إفريقيا
الإنتاج الحربي: بعد استبدال باسم مرسي.. التعادل مع الطلائع نتيجة جيدة 16 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لأنها أمام فريق كبير 16 دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلي يكشف.. حالة واحدة تجعله يترك همام طارق لـ العراق في خليجي 24 45 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول: أمامنا بطاقة تأهل علينا انتزاعها 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك