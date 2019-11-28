الإنتاج الحربي: بعد استبدال باسم مرسي.. التعادل مع الطلائع نتيجة جيدة

بدا الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي راضيا عن التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف مساء الخميس في بطولة الدوري المصري.

قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "التعادل لم يكن نتيجة مرضية، لكنه بات جيدا بعد النقص العددي وطرد أحمد مجدي لتسببه في ركلة جزاء".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد تغير فكرنا في المباراة واضطررنا لاستبدال باسم مرسي والدفع بلاعب وسط".

وأشار مهدي "توقعت أن يتصدى عامر عامر لركلة الجزاء لتميزه كما أن رائد منسي لم يكن دخل أجواء المباراة بعد مشاركته بديلا لعمرو جمال".

وأتم تصريحاته "التعادل نتيجة جيدة للفريقين خاصة أنها مباراة دربي".

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