يستعد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر للعودة من جديد إلى ألمانيا، بناءً على رغبة هيرمان ماير الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية للاعب.

حمدي فتحي تعرض لإصابة بقطع في الغضروف خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أن يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.

وعلم FilGoal.com إن حمدي فتحي سيعود إلى ألمانيا خلال الأسبوع التاسع من برنامجه التأهيلي، أي خلال شهر فبراير من العام المقبل.

وحصل حمدي فتحي على راحة لمدة 4 أسابيع منذ خضوعه لجراحة.

وأدى حمدي فتحي خلال فترة الراحة تدريبات خفيفة بعيدة تماما عن التعرض للركبة، حسبما علم FilGoal.com.

هيرمان ماير الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة لحمدي فتحي، أوصى في وقت سابق في تقريره بعودة اللاعب بعد ستة أشهر وليس أربعة.

سبب توصية ماير حسبما الطبيب كشف للجهاز الطبي للأهلي، تأتي حسب التوجه الجديد في عالم الطب الرياضي، والذي رفع من مدة علاج إصابة قطع الغضروف إلى ستة أشهر بدلا من أربعة، لضمان العودة بسلامة أكبر وعدم التعرض لانتكاسات، ولكن ليست بسبب أي انتكاسة أو تشخيص جديد للإصابة. (طالع التفاصيل)

فتحي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من صفوف إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف، بجانب هدفين في مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر.

طالع أيضا

العراق ينظم خليجي 25

نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر