هل يفعلها فايلر ضد النجم الساحلي؟ الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في أولى مباريات المارد الأحمر في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء هو الخامس للأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ولم يعرف سوى طعم الانتصار في الأربع مباريات السابقة.

وفي حالة نجاح الأهلي في الانتصار على النجم الساحلي، سيحقق ما لم يحدث طوال تاريخ مشاركاته الإفريقية.

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