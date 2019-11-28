هل يفعلها فايلر ضد النجم الساحلي؟ الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 18:59

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - جونيور أجايي

يحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في أولى مباريات المارد الأحمر في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء هو الخامس للأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ولم يعرف سوى طعم الانتصار في الأربع مباريات السابقة.

وفي حالة نجاح الأهلي في الانتصار على النجم الساحلي، سيحقق ما لم يحدث طوال تاريخ مشاركاته الإفريقية.

تعرف على القصة الكاملة من هنا

في إفريقيا الأهلي النجم الساحلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بودكاست في الجول - مذكرات حمادة إمام.. رحلة تاريخية صنعت شعبية الزمالك 11 دقيقة | مصر
كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصريا على بي إن سبورتس 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – شباب يونايتد يخسر من أستانا 20 دقيقة | أوروبا
بوكيتينو يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عقب إقالته من توتنام 32 دقيقة | أوروبا
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هنديا 32 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – طلب الطبيب الألماني يُبقي حمدي فتحي في ألمانيا لوقت أطول 36 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك