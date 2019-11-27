في الدرجة الثانية - تعديل موعد مباراتين بسبب كأس مصر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 16:27

كتب : FilGoal

كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتين في دوري الدرجة الثانية بسبب منافسات كأس مصر.

وأعلنت اللجنة إقامة مواجهة بترول أسيوط مع ديروط ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى عصر الأربعاء 11 ديسمبر بدلا من 8 بالشهر نفسه.

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كما تقام مباراة بلدية المحلة مع الحمام ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية عصر الجمعة 13 ديسمبر بدلا من 10 بالشهر نفسه.

ويأتي قرار لجنة المسابقات بسبب تزامن المباراتين مع دور الـ32 لكأس مصر.

وكشفت اللجنة أن قرارها يأتي لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.

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