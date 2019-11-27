سكاي: رسائل مسيئة تتسبب في إلغاء محاضرة لإيمري في جامعة لندن لإدارة كرة القدم

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

إيمري - أرسنال - توتنام

تسببت عدد كبير من التعليقات السلبية والرسائل الإلكترونية المسيئة التي أرسلت لموقع جامعة لندن لكرة القدم في إلغاء ظهور أوناي إيمري مدرب أرسنال في الجامعة لإلقاء محاضرة للطلاب. وذلك وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وكان من المفترض أن يلقي إيمري محاضرة على الطلاب في حرم جامعة إدارة أعمال كرة القدم في ويمبلي يوم الجمعة، كجزء من سلسلة تخص تدريب كرة القدم والتعامل مع الأضرار والتعصب الناجم عن اللعبة.

لكن بعد ذلك أعلن موقع الجامعة خلال الأسبوع الماضي أنه تلقى عددا من الرسائل الإلكترونية السيئة والمسيئة للمدرب الإسباني والتي قادت مجلس الإدارة لإلغاء المحاضرة.

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ونقلت سكاي بيان الجامعة الذي نشرته لطلابها: "بكل أسف لم يعد أوناي إيمري متاحا للمحاضرة يوم الجمعة".

وواصل البيان "لاحظنا أننا استقبلنا عددا كبيرا من التعليقات السلبية تستهدف السيد إيمري والذي سيكون ضيفا للحدث".

واستطرد "نرغب في تذكير الطلاب ببصمتهم الإلكترونية التي يخلقونها وأنها قد تؤثر مستقبلا على مسيرتهم في عالم كرة القدم وصناعة الرياضة".

أرسنال لم يفز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتصاره بنتيجة 1-0 ضد بورنموث يوم 6 أكتوبر الماضي في الجولة الثامنة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

الوضع مختلف بالنسبة للنادي اللندني في بطولة الدوري الأوروبي، فرغم تعادله في الجولة الرابعة مع مضيفه فيتوريا جيماريتش، إلا أنه حصد 10 نقاط بعد انتصاره في أول 3 جولات بنتائج كبيرة، سجل خلالها 10 أهداف واستقبل هدفين.

ويستعد أرسنال لاستضافة إينتراخت فرانكفورت يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

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