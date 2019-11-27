تقرير: إنتر ينتظر صراعا أوروبيا على "جابيجول"

يقترب جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي المعار من إنتر الإيطالي من الرحيل صوب أحد أندية الدوري الإنجليزي إذ لم يتوصل فلامنجو لاتفاق مع إنتر للحصول على خدماته.

اللاعب البرازيلي البالغ 23 عاما حصد لقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، وفاز بجائزة هداف كوبا ليبرتادوريس برصيد 9 أهداف.

كما تفصله 4 جولات عن حصد جائزة هداف الدوري البرازيلي للموسم الثاني على التوالي.

ويأمل النادي البرازيلي في الحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.

ووفقا لـ "Fcinternews.it" أبدى كريستال بالاس ووست هام اهتماما بالحصول على خدمات اللاعب الذي قدّر إنتر قيمة رحيله بـ 22 مليون يورو.

وبعد تألق اللاعب يأمل إنتر في بيعه بمقابل لا يقل عن 30 مليون يورو، إذ دخل نادي شالكة الألماني في صراع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وسجل جابيجول هدفين فقط في تجربته الأوروبية، هدفا مع إنتر في 9 مباريات وسجل هدفا آخر مع بنفيكا البرتغالي في 5 مباريات.

ويقضى اللاعب المعروف باسم "جابيجول" موسمه معارا وينتهي تعاقده مع الفريق البرازيلي في نهاية العام الجاري، أي سيعود لإنتر في يناير المقبل.

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