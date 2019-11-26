انتهت في الدوري - المقاصة (1) الحدود (2)
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 19:28
كتب : FilGoal
على استاد السلام يستقبل فريق مصر للمقاصة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل المقاصة المركز السابع من 5 مباريات برصيد 7 نقاط، ويتواجد الحدود خلفه في الترتيب مباشرة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.
ويأمل الفريق الفيومي في تحقيق الفوز بعدما تعادل الجولة الماضية مع وادي دجلة 2-2، فيما يسعى الفريق السكندري لمواصلة الانتصار بعد تخطيه الإسماعيلي قبل التوقف الدولي بهدف نظيف.
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نهاية المباراة.
ق79: جووول تقليص الفارق من المقاصة عن طريق إيدو موسيس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق77: أحمد شرويدة والثاااااااني.
ق72: صلاح أمين يهدر فرصة التعادل بعدما لم يستفد من تسديدة فوافي الذي لم يلحق بها.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: محمد أسامة كاد يضاعف النتيجة للحدود من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من دفاع المقاصة.
ق31: جووول أول في اللقاء عمرو الحلواني يسدد من داخل منطقة الجزاء بيمناه في شباك المقاصة.
ق24: انطلاقة في ظهر الدفاع من باولن فوافي وتمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر
ق16: رأسية خطيرة من صلاح أمين عقب عرضية من الناحية اليمنى ولكن حارس الحدود يبعدها بصعوبة.
انطلاق اللقاء