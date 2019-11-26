انتهت في الدوري - المقاصة (1) الحدود (2)

على استاد السلام يستقبل فريق مصر للمقاصة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاصة المركز السابع من 5 مباريات برصيد 7 نقاط، ويتواجد الحدود خلفه في الترتيب مباشرة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

ويأمل الفريق الفيومي في تحقيق الفوز بعدما تعادل الجولة الماضية مع وادي دجلة 2-2، فيما يسعى الفريق السكندري لمواصلة الانتصار بعد تخطيه الإسماعيلي قبل التوقف الدولي بهدف نظيف.

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نهاية المباراة.

ق79: جووول تقليص الفارق من المقاصة عن طريق إيدو موسيس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق77: أحمد شرويدة والثاااااااني.

ق72: صلاح أمين يهدر فرصة التعادل بعدما لم يستفد من تسديدة فوافي الذي لم يلحق بها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: محمد أسامة كاد يضاعف النتيجة للحدود من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من دفاع المقاصة.

ق31: جووول أول في اللقاء عمرو الحلواني يسدد من داخل منطقة الجزاء بيمناه في شباك المقاصة.

ق24: انطلاقة في ظهر الدفاع من باولن فوافي وتمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر

ق16: رأسية خطيرة من صلاح أمين عقب عرضية من الناحية اليمنى ولكن حارس الحدود يبعدها بصعوبة.

انطلاق اللقاء