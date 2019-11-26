موندو ديبورتيفو: سان جيرمان سيبيع نيمار لتجديد عقد مبابي وإقناعه بالبقاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 15:23

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان لبيع مهاجمه نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تمويل عقد جديد وكبير للغاية لنجمه كيليان مبابي للحفاظ على خدماته، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي يرغب في استعادة ما يقرب من 200 مليون يورو وربما أكثر مقابل بيع نيمار، لتعويض ما دفعه منذ عامين لضمه من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم.

وحاول برشلونة طيلة السوق الصيفية الماضية أن يضم نيمار لكن سان جيرمان رفض التخلي عنه سوى بعد الحصول على نفس المبلغ الذي دفعه لضمه 222 مليون يورو.

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وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن برشلونة قد يعود إلى فكرة ضم نيمار خلال شهر يناير المقبل في السوق الشتوية.

على الجانب الآخر، زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أشعل تقارير اهتمام النادي الملكي بضم مبابي بعد أن صرح أكثر من مرة بإعجابه بقدرات المهاجم الدولي الفرنسي.

زيدان قال في وقت سابق إنه يرغب في ضم مبابي إلى ريال مدريد بل وزعم أن مهاجم فرنسا يتمنى ارتداء القميص الأبيض الملكي أيضا.

نيمار صاحب الـ27 عاما يمتد تعاقده الحالي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، وشارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.

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