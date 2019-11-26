مرتضى: لو كشفت ما دار بيني واللاعبين لن يتركهم الجمهور

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه من لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري بنتيجة 2-1 يوم الإثنين، مهددا إياهم بكشف ما دار في اجتماعه معهم قبل اللقاء.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: "كان هناك لقاء بيني وبين لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي بـ 48 ساعة فقط".

وشدد "لو أذعت ذلك للجمهور لن يترك اللاعبين وتوقعت خلال الجلسة كل ما حدث في مباراة إنبي".

وعن المدرب ميتشو أوضح مرتضى "خبراء الكرة في الزمالك اختاروه بأنفسهم".

وأضاف متعجبا "الآن يصمتون ولا آراهم".

وتابع مرتضى منصور "أي لاعب تهرب من مواجهة إنبي وتمارض سيتم محاسبة بعد العودة من الكونغو الديموقراطية".

وأتم تصريحاته "هناك أخطاء سيتم الحساب عليها بعد مواجهة مازيمبي سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني".

ويواجه الزمالك فريق مضيفه مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالع كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء

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