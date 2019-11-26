مرتضى: لو كشفت ما دار بيني واللاعبين لن يتركهم الجمهور

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 13:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

إنبي - الزمالك

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه من لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري بنتيجة 2-1 يوم الإثنين، مهددا إياهم بكشف ما دار في اجتماعه معهم قبل اللقاء.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: "كان هناك لقاء بيني وبين لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي بـ 48 ساعة فقط".

وشدد "لو أذعت ذلك للجمهور لن يترك اللاعبين وتوقعت خلال الجلسة كل ما حدث في مباراة إنبي".

أخبار متعلقة

ماذا تقول لائحة كاف إذا انسحب الزمالك من السوبر الإفريقي؟ مرتضى: الزمالك لن يلعب السوبر الإفريقي إلا إذا وافقت الدولة المصرية كشري لـ في الجول: فوز إنبي على الزمالك يصعب مواجهة الكأس.. نريد أن نكون مثل المقاولون سلة - بالفيديو.. الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد.. وسيد البلد يرد

وعن المدرب ميتشو أوضح مرتضى "خبراء الكرة في الزمالك اختاروه بأنفسهم".

وأضاف متعجبا "الآن يصمتون ولا آراهم".

وتابع مرتضى منصور "أي لاعب تهرب من مواجهة إنبي وتمارض سيتم محاسبة بعد العودة من الكونغو الديموقراطية".

وأتم تصريحاته "هناك أخطاء سيتم الحساب عليها بعد مواجهة مازيمبي سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني".

ويواجه الزمالك فريق مضيفه مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طالع كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء

طالع أيضا

باريس يعاني في مدريد منذ هدف أيقونة إفريقيا

مرتضى: مجلس الزمالك صوت بعدم خوض السوبر الإفريقي في قطر

جوزيه يسترجع ذكرياته في المونديال مع الأهلي

صلاح ضمن 50 مرشحا للتشكيلة المثالية ليويفا 2019

سلة - الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد

من ينتظر التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الزمالك مرتضى منصور

نرشح لكم

أخر الأخبار

كاف يختار مصطفى طنطاوي لعضوية لجنة خبراء الإعلام 2 دقيقة | إفريقيا
قائمة المصري – ضم كريم العراقي ووادي وأموتو للقاء نواذيبو الموريتاني 6 دقيقة | إفريقيا
أخطر دوري في العالم - عودة بعد غياب لاختيار الأفضل في الجولة الخامسة 13 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – سوهاج يفوز لأول مرة.. وبني سويف يستعد لـ الأهلي بانتصار 32 دقيقة | مصر
فيديو في الجول - (4) ثريا محمد عن بطولة إفريقيا ورسالة لجمهور الأهلي.. التجديد والاحتراف 47 دقيقة | رياضات أخرى
يوفنتوس وأتليتكو مدريد.. مواجهة إثبات الذات ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 4 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"

قد ينال إعجابك