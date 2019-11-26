سكاي: سولشاير يرغب في الدفع بعدد من شباب يونايتد ضد أستانا

يرغب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في أن يصطحب معه نيكي بات مدير تطوير الفريق الأول والمسؤول عن ضم اللاعبين الشباب من الفرق المختلفة إلى الفريق الأول بالنادي خلال رحلة الشياطين الحمر إلى كازخستان. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن سولشاير يستعد لضم عدد من اللاعبين الشباب لمواجهة أستانا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعاد هيكلة البنية الإدارية داخل الفريق خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح بات مسؤولا عن تطوير الفريق الأول وتركيزه الأكبر على تحويل مواهب الأكاديمية إلى لاعبين ضمن الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن الطاقم المساعد لسولشاير والمكون من كيران مكينا ومايكل كاريك كلاهما سيستمر في مدينة مانشستر للعمل مع لاعبي الفريق الأول الذين لن يسافروا إلى كازخستان وألمح التقرير إلى أن عددهم قد يكون كبيرا.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة يوم الأحد.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز بنتيجة 1-0 ضد أستانا في لقاء الذهاب من دور المجموعات، ويقام لقاء الإياب يوم الخميس في الخامسة و50 دقيقة مساء.

ويتصدر يونايتد مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثاني.

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